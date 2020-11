De bijzondere statistieken van een jaar Advocaat bij Feyenoord

Dick Advocaat vierde dit weekend zijn eenjarige jubileum als coach bij Feyenoord. De 73-jarige oefenmeester trok Feyenoord uit het dal waarin het onder Jaap Stam was beland en maakte er in Nederland een onverslaanbaar team van. Dit zijn de opmerkelijke statistieken van Advocaat in één jaar Feyenoord.

Reeks zonder chagrijn

Na de zege in extremis op FC Emmen kon er in huize Advocaat ook een vinkje achter eredivisiewedstrijd nummer 21 onder zijn leiding. Daarmee kwam hij weer een stap dichterbij het record van de legendarische voormalig coach Ernst Happel, die de Rotterdammers met zijn legendarische uitspraak Kein Gelul, Fussball spielen naar een beginreeks van liefst 31 duels zonder competitienederlaag loodste. Advocaat startte op 3 november 2019 met een 0-3 zege op VVV-Venlo, een duel dat de aanstoot bleek voor een vrijwel unieke serie.

1. Ernst Happel - 31 duels

2. Dick Advocaat - 21 duels

3. Ben Peeters - 19 duels

4. Willem van Hanegem en Ad Zonderland - 10 duels

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Koploper op Advocaat-ranglijst

Feyenoord boekte sinds de aanstelling van Advocaat vijftien zeges en speelde zes keer gelijk. Met 51 punten gaat Feyenoord dan ook fier aan kop sinds de komst van De Kleine Generaal. Ajax volgt met 45 punten. Ook in 2020 waren er op competitieniveau logischerwijs nog geen nederlagen te noteren. Van alle Europese hoogste divisie kan alleen het Bosnische Sarajevo FK dat zeggen. Het grote verschil: Sarajevo voert de ranglijst in Bosnië en Herzegovina aan. Feyenoord bezet de vijfde plaats op de reguliere stand.

1. Feyenoord - 21-51

2. Ajax- 21-45

3. PSV - 21-42

4. AZ - 20-41

5. Vitesse - 22-36

Slippertjes

Er werd sinds Advocaat de scepter zwaait niet alleen maar gelachen in Rotterdam-Zuid. Tweemaal moest Feyenoord een nederlaag incasseren. Vorig jaar was FC Porto in Europa League met 3-2 te sterk, vorige week verslikten de Rotterdammers zich nog in het Oostenrijkse Wolfsberger AC. Hoe onverslaanbaar Feyenoord binnen de eigen landsgrenzen ook is, Europees gezien gaat het Advocaat beduidend minder af. De oud-coach van onder meer Glasgow Rangers, het Nederlands elftal en PSV (twee periodes) wacht zelfs nog op zijn eerste zege in de Europa League.

Volledig scherm Dick Advocaat en John de Wolf. © Pim Ras fotografie

Oogappeltje

De beste speler van Feyenoord is ook direct de favoriet van de 73-jarige oefenmeester. Steven Berghuis werd het afgelopen jaar het vaakst van alle spelers gebruikt: de aanvoerder kwam tot 2.633 minuten onder de Hagenaar. Daarin was hij overigens ook met afstand de meest belangrijke man aan Rotterdamse zijde. De buitenspeler scoorde 22 keer onder Advocaat en bereidde negen treffers voor. Opvallend is vooral de hoge klassering van de meestal geblesseerde spits Nicolai Jørgensen. De Deense pechvogel staat met zes goals en twee assists derde op de MVP-lijst, kort achter Jens Toornstra (vijf goals, vijf assists).

1. Steven Berghuis - 2.633 minuten

2. Jens Toornstra - 2501 minuten

3. Marcos Senesi - 2413 minuten

4. Orkun Kökcü - 2.413 minuten

5. Leroy Fer - 2.123 minuten

Reparatiebedrijf

Met 48 goals in de eredivisie moet Advocaat alleen de Ajax-doelpuntenmachine voor zich dulden. De Amsterdammers waren op Nederlandse bodem sinds november vorig jaar 62 keer trefzeker. Eenvoudig ging het ondanks de doelpuntendrift echter niet.



In zeven van de 21 duels kwam Feyenoord eerst op achterstand, zoals afgelopen weekend nog tegen FC Emmen. Voor de zevende keer mocht Advocaat alsnog met een resultaat naar huis. Daarmee is Feyenoord het beste reparatiebedrijf in die periode.

Volledig scherm Naoufal Bannis wordt gefeliciteerd door Dick Advocaat. © ANP

Volledig scherm Dick Advocaat tijdens FC Porto-Feyenoord. © BSR Agency