De Boer: 'Als we iets willen betekenen moet het beter’

Oranje op weg naar PolenFrank de Boer kijkt met vertrouwen vooruit naar het duel met Polen in Chorzów. De aftrap in Stadion Śląski is om 20:45 uur. ,,Ik heb goed geslapen, maar ik slaap altijd wel goed’', zegt De Boer.

Door Mikos Gouka



,,Voor Ryan Babel roep ik geen vervanger op”, gaat De Boer verder. ,,Ik ga ook niet met dezelfde basisspelers beginnen. Er zitten tegen Polen frisse benen bij. Wij hebben het niet meer in eigen hand. We moeten hopen dat Italië een uitglijder heeft, maar ik heb Italië deze week gezien en ze speelden heel erg goed. Zeker in het eerste halfuur. We moeten winnen om niet achteraf te denken dat is zonde.”

Is Lewandowski er misschien niet bij? ,,De beste centrumspits van de wereld op dit moment, het zou voor ons niet ongunstig zijn. Al wil je ook altijd tegen de beste spelers spelen. We hebben de wedstrijd tegen Bosnië teruggekeken. We stonden soms veel te ver uit elkaar. Dat moeten we echt verbeteren. Dat hebben we ook aan de spelers laten zien. Dat moet tegen Polen beter. Op een gegeven moment moet het kwartje wel vallen. Als we iets willen betekenen op het EK moet het een stuk beter.”

Quote Ons nadeel is dat het grootste deel van de groep nog geen eindtoer­nooi heeft meegemaakt Frank de Boer

We speelden aanvallend zoals we dat willen. Maar we hebben ook onze valkuilen gezien. Normaal moet je straks op het EK rekening houden met Spanje. En de Belgen die fantastisch speelden tegen Engeland. Er zijn veel landen die meedoen om de titel, maar dat wisten we. Frankrijk heeft blessures, maar nog altijd veel kwaliteit. We moeten ons met die landen kunnen meten. Langzaam krijgen we wel meer vorm. We hebben een goed beeld wat we kunnen. We hebben een goede mix.”

Volledig scherm Frank de Boer. © Pim Ras Fotografie

,,Ons nadeel is dat het grootste deel van de groep nog geen eindtoernooi heeft meegemaakt. Maar we hebben zeker veel talent. Misschien is het inderdaad zo dat het WK ons piekmoment is, maar we gaan er al alles aan doen om er op het EK te staan. We kunnen verschillende systemen spelen, maar we moeten nog stappen maken. Al zijn we op de goede weg. De komende maanden gaan we ons voorbereiden op het EK, dat vergt veel tijd. Wat kan er wel of niet met corona straks, waar gaan we naar toe?”

Lees hieronder de persconferentie terug van Frank de Boer en Georginio Wijnaldum.

