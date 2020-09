De Boer blij dat Lodeweges assistent blijft: ‘Kreeg meteen energie van gesprek met hem’

De Boer vergeleek de 62-jarige Lodeweges met Hennie Spijkerman, met wie hij jarenlang succesvol samenwerkte bij Ajax. ,,Ik krijg dezelfde energie weer terug”, aldus De Boer na een gesprek met Lodeweges. De nieuwe bondscoach sprak ook met aanvoerder Virgil van Dijk. De Boer: ,,Ze willen op dezelfde lijn door. Het zou ook gek zijn als dat niet zo zou zijn. Iedereen is weer trots op Oranje. Dat gevoel wil ik vasthouden en de komende jaren doorzetten als we weer mee gaan doen aan eindtoernooien. Ik heb als speler vijf eindtoernooien meegemaakt en was in 2010 assistent van Bert van Marwijk, samen met Phillip Cocu. Dat waren altijd hele bijzondere zomers en ik kijk nu al uit naar volgend jaar.”