De Boer geeft KNVB snel uitsluitsel of hij de nieuwe bondscoach wordt

Voor De Boer ligt een contract klaar tot en met het WK van 2022 in Qatar. Het ligt voor de hand dat zijn functioneren na het uitgestelde EK van volgend jaar zomer wordt geëvalueerd. De oud-trainer van Ajax, Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United heeft er geen moeite mee dat Dwight Lodeweges zijn rechterhand wordt. Lodeweges is populair bij de internationals en assisteerde Koeman ook al bij Oranje. Over andere voorwaarden komt hij er met de KNVB waarschijnlijk ook wel uit. De Boer liet al eerder weten dat hij het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. ,,Het is samen met de functie van minister-president de belangrijkste baan van Nederland", zei hij. ,,Iedereen praat er over."

Rijkaard en Bosz

De 50-jarige De Boer was succesvol met Ajax, met vier landstitels. Bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United diende hij zijn contract niet uit. Hij was niet de enige kandidaat van de KNVB. De beleidsmakers informeerden ook bij Frank Rijkaard en Peter Bosz. Rijkaard voelt niets meer voor een functie in de voetballerij. Bosz staat onder contract bij Bayer Leverkusen.



Louis van Gaal is niet benaderd door de KNVB. Hij was net als Henk ten Cate ook bereid om over de functie van bondscoach van Oranje te praten.