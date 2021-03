De Boer haalt Bizot als vervanger van Cillessen

De Boer over Weghorst: ‘Hij klopt hard op de deur, er zitten een paar gaten in’

23 maart Oranje-bondscoach Frank de Boer heeft tekst en uitleg gegeven over het ontbreken van Wout Weghorst in de selectie van het Nederlands elftal. Dat deed hij op de persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Turkije van woensdagavond.