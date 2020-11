De Boer nog zonder zege, maar niet ontevreden: ‘Wijndal was fantastisch’

De Boer was erg tevreden over het spel van linksback Owen Wijndal. ,,Hij was fantastisch”, zei de bondscoach. ,,Hij heeft een heel goede indruk gemaakt.” Wijndal was een van de opvallendste spelers van het Nederlands elftal tijdens een oefenduel met Spanje (1-1). De linksback van AZ bestreek de gehele linkerflank en had een rol in de gelijkmaker van Donny van de Beek.



,,Het is mooi dat ik me heb kunnen laten zien tegen de beste voetballers van de wereld”, zei hij voor de camera van de NOS. ,,Maar het is aan mij om het vaker te laten zien. Of ik zondag ga beginnen tegen Bosnië en Herzegovina? Natuurlijk wil ik dat graag maar dan moet je bij de bondscoach zijn.”