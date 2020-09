De Boer over talenten bij Oranje: ‘In de breedte beter dan selectie van WK 2010'

De Boer denkt dat de selectie waar hij nu mee mag gaan werken in de breedte zelfs nog beter is dan die van het WK 2010, toen Oranje in de finale verloor van Spanje. De Boer was toen samen met Phillip Cocu assistent van bondscoach Bert van Marwijk.



,,Er zijn best veel overeenkomsten. Wesley Sneijder zat toen in een topperiode. We hadden Arjen Robben, Rafael van der Vaart, een sterk blok met Mark van Bommel en Nigel de Jong”, keek De Boer terug. ,,Ook nu zit het team heel solide in elkaar. Het zit heel dicht bij elkaar, denk ik. We hebben een aantal belangrijke spelers die nu in het topjaren zitten, maar ook spelers die zich nog verder kunnen ontwikkelen de komende jaren. In de breedte hebben we denk ik zelfs een talentvollere groep dan toen. Als je gisteren ook weer Donyell Malen aan het werk zag en Cody Gakpo. En er komen nog zoveel talenten aan. Dat is fantastisch voor mij.”