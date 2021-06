De Bruyne en Lukaku als voorbeeld voor Miedema en Van de Donk: ‘Zou mooi zijn om zo samen te werken’

Door Nik Kok



Vivianne Miedema, topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen, kroop afgelopen week in de rol van journalist voor het Engelse medium The Athletic om voor hen de spitsen van het EK te beschrijven. Een rol die haar op het lijf is geschreven want al van jongs af aan heeft ze haar mannelijke voorgangers secuur bestudeerd. ,,En dat was heel leuk om te doen. Ik ben afgelopen week een weekje vrij geweest na een slopend seizoen bij Arsenal. Dan is het heerlijk om ’s middag om drie uur de tv aan te zetten en die om tien uur ’s avonds pas weer uit te doen. Ik heb me tijdens het toernooi niet hoeven vervelen. Als spits leef je voor doelpunten, maar de manier waarop die doelpunten gemaakt kunnen worden zijn heel divers. Het is heel leerzaam om spitsen negentig minuten lang te bestuderen.”