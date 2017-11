'De Bruyne was gefrustreerd, maar zijn mening is waardevol'

De Bruyne klaagde over het strijdplan van België vrijdag tegen Mexico (3-3). ,,Mexico was tactisch gewoon beter'', erkende hij tegenover Belgische journalisten. ,,Het was vaak vijf van ons tegen zeven van hen op het middenveld. We kwamen zo te zwemmen. We teren nog te veel op ons talent. Maar zo lang er tactisch geen goed systeem is kunnen we het moeilijk krijgen tegen ploegen als Mexico. Ik denk dat de trainer een oplossing moet zoeken, zodat we zulke situaties als tegen de Mexicanen in de toekomst kunnen vermijden.”



In een reactie zegt Martinez te experimenteren met de tactiek van de Belgen. ,,We zitten in een periode van voorbereiding waarin ik meerdere varianten uitprobeer. Uit die experimenten haal ik informatie die ik straks in Rusland nodig heb. Iedereen mag daar zijn mening over hebben. Ik praat er ook met alle spelers over. Kevin was gefrustreerd en heeft wat gezegd. Maar het was niet gemeen bedoeld.''