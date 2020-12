De Cler en Opdam over problemen bij AZ: ‘Hoge verwachtingen zorgen ook voor veel druk’

Tim de Cler zag twee van zijn favoriete clubs donderdagavond verliezen in de Europa League en twijfelt welke van de twee er op dit moment beroerder voor staat, Feyenoord of AZ. ,,Het gaat in elk geval niet goed op dit moment bij AZ”, zegt de 42-jarige voormalige linksback, die van 2002 tot 2007 in Alkmaar speelde. Hij zag donderdagavond tegen Rijeka een geïrriteerde ploeg rondlopen die onnodig tegen kaarten opliep. ,,En zondag was dat tegen FC Groningen ook al het geval. Dan merk je toch wel dat er bij de club wat aan de hand is bij de club.”



De beslissing om direct afscheid te nemen van trainer Arne Slot, die heimelijk met Feyenoord had onderhandeld, wordt door de rest van de voetbalwereld geroemd en bekritiseerd. Wat vaststaat is dat AZ daarna twee keer heeft verloren. Met name de nederlaag in Kroatië was pijnlijk. Plaatsing voor de knock-fase was binnen handbereik en de tegenstander was bepaald geen wonderploeg, maar AZ faalde en heeft nu een trainer aan het roer staan die zijn beide wedstrijden heeft verloren. ,,Ik vond het niet per se onverstandig dat AZ besloot om te breken met Slot”, zegt De Cler. ,,Ik moest eigenlijk direct denken aan de situatie die we een keer bij Feyenoord hadden met Bert van Marwijk. Die zei vroeg in het seizoen dat hij naar het Nederlands elftal zou vertrekken. Dat zorgde voor een volledig andere sfeer in de selectie. Wisselspelers gingen zich anders gedragen en de prestaties werden er ook niet beter op. Die situatie ben je nu voor geweest, maar gezien de resultaten in de laatste twee wedstrijden kan je je afvragen of die beslissing niet over deze belangrijke wedstrijd heen getild had kunnen worden.”