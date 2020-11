De ‘Comeback Boys’ van Feyenoord weigeren te verliezen onder Advocaat

SamenvattingToen Feyenoord na 12 minuten nog tien spelers had en met 1-0 achter stond tegen Fortuna, leek de eerste nederlaag in aantocht. Maar deze ploeg weigert simpelweg te verliezen in de eredivisie.