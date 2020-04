De drie scenario's voor het vervolg van de competities

Sporre: Doorspelen is totale miskenning van de fans

17:49 Ooit mocht Gaston Sporre optreden als informateur van een nieuw bestuur betaald voetbal toen de eensgezindheid in Zeist ver te zoeken was. Wat de voormalig topman van Achmea de KNVB zou adviseren nu als gevolg van de coronacrisis de verdeeldheid in de eredivisie opnieuw groot is? ,,Dat is heel simpel”, zegt hij. ,,De wereld is totaal ontwricht. Doe als de KLM en houd de vloot aan de grond.”