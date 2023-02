De eredivisie is dit seizoen niet het beloofde land voor spitsen: ‘Je krijgt tegenwoordig veel minder ballen’

Giorgos Giakoumakis zal nog regelmatig met een brede grijns op het gezicht terugdenken aan de eredivisie. In de Griekse en Poolse competitie was de spits in het verleden bepaald geen garantie op goals gebleken, toen hij in de zomer van 2020 neerstreek in Venlo. Verwachtingen waren er nauwelijks, tot Giakoumakis uit alle hoeken en standen raak knalde en zichzelf letterlijk en figuurlijk in de kijker schoot. Met 26 treffers trad de spits van VVV in de voetsporen van eerdere topscorers als Björn Vleminckx (NEC), Alfred Finnbogason (sc Heerenveen) en Nicolai Jørgensen (Feyenoord), die de eredivisie vanuit betrekkelijke anonimiteit gebruikten om hun loopbaan te lanceren.