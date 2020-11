De Graafschap blijft koploper door monsterzege Cambuur op Almere City

Cambuur kwam via Mitchell Paulissen al na drie minuten op voorsprong, maar in de negende minuut maakte linksback Delvechio Blackson de 1-1 tegen zijn oude club namens het verrassend goed presterende Almere City. In de 24ste minuut kwam Cambuur via Erik Schouten weer op voorsprong en kort daarna werd het door goals van Jamie Jacobs en Mitchel Breij zelfs 4-1 na een halfuur spelen.



Almere City gaf in die periode dus drie goals weg in zeven minuten tijd, maar dat gebeurde in de eerste zeven minuten na rust opnieuw. Robert Mühren scoorde in de 48ste en 51ste minuut en in de 52ste minuut maakte zijn aanvalspartner er van dichtbij ook nog 7-1 van. In de veertig minuten daarna werd er niet meer gescoord, maar in de 92ste minuut werd het via Damon Mirani nog 7-2. Het werd daarmee een topper met een vreemd scoreverloop, maar bovenal een bijzondere uitslag. Supporters van Cambuur staken in de slotfase buiten het stadion al vuurwerk af om de belangrijke zege te vieren.



Komende donderdag (21.00 uur) gaat Cambuur op bezoek bij koploper De Graafschap.