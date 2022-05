De Graafschap en FC Eindhoven in evenwicht na eerste duel play-offs

Arne Slot blij dat het bij rust ‘maar’ 2-0 stond: ‘Het was eenrich­tings­ver­keer’

Arne Slot was naar eigen zeggen blij dat PSV geen grotere voorsprong had bij rust, waardoor een comeback in de tweede helft mogelijk was. De Feyenoord-trainer zag zijn ploeg in de eerste helft er niet aan te pas komen. ,,Het was eenrichtingsverkeer.”

8 mei