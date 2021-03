De Graafschap kan profiteren van nederlaag Cambuur in Kerkrade

Eerder in dit seizoen was Cambuur op eigen veld nog met 3-0 te sterk voor Roda JC. De ploeg van trainer Henk de Jong ging in Kerkrade echter slordig met de kansen om. Met name topscorer Robert Mühren was onzorgvuldig in de afronding. Hij verkleinde in de slotfase met zijn 27ste competitietreffer nog wel de achterstand tot 2-1, maar kort daarna besliste Vossebelt het duel in het voordeel van Roda JC.