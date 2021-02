De Graafschap lijdt in strijd om promotie kostbaar puntenverlies

De Graafschap is er in de eerste divisie niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen het laaggeklasseerde Jong AZ te winnen. De Doetinchemmers kwamen op De Vijverberg niet verder dan 1-1. Voor De Graafschap en trainer Mike Snoei, die afgelopen week zijn contract verlengde, zijn dat 2 kostbare punten in de strijd om promotie.

De Graafschap hoopte dit weekeinde juist een belangrijke slag te slaan. Concurrenten Almere City FC en SC Cambuur nemen het zondag tegen elkaar op. De Graafschap blijft nu tweede met 57 punten uit 26 duels. Koploper Cambuur heeft 60 punten en speelde tot dusverre 25 keer. Nummer 3 Almere kwam 24 keer in actie en verzamelde 53 punten. De nummers 1 en 2 promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.

Daryl van Mieghem opende in de 43ste minuut de score voor De Graafschap. Tijs Velthuis maakte in de 79ste minuut gelijk voor de Alkmaarders.

FC Den Bosch deed door een zege van 3-0 op Jong FC Utrecht de laatste plaats over aan FC Dordrecht. Nummer 6 NEC won bij nummer 7 Roda JC Kerkrade: 1-3. Roda had de laatste vijf wedstrijden in de competitie allemaal gewonnen.

Go Ahead Eagles heeft vanavond gedaan wat het de vorige drie duels in de Keuken Kampioen Divisie ook al deed: winnen zonder een tegengoal te incasseren. Dit keer werd er gewonnen van Jong PSV: 1-0. Ook MVV pakte drie punten.

Sam Beukema maakte dit seizoen tot vrijdagavond al zes goals, een hoog aantal voor een verdediger. Daar kwam vrijdagavond nummer zeven bij, zijn vroege goal was genoeg voor de zege, want 1-0 was ook de eindstand. Na de 0-2 zege bij FC Eindhoven, de 1-0 tegen Telstar, de 0-3 bij Jong AZ was het al de vierde ‘zege op nul’ op een rij voor de ploeg uit Deventer. Sowieso kreeg Go Ahead in 26 duels pas 13 tegengoals en heeft het nu negen van de laatste tien duels in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De club staat nu op de vijfde plaats met evenveel punten als nummer 4 NAC Breda.

In Limburg was er een overwinning voor MVV. Na rust maakten de mannen van trainer Darije Kalezic het verschil via Kursad Surmeli en de in blessuretijd Manuel Angiulli, die nog dieper in blessuretijd de 2-0 maakte tegen Telstar.

