De Graafschap op 16 december tegen PSV, Vitesse dag later naar Willem II in KNVB-beker

DOETINCHEM - De Graafschap wacht op woensdag 16 december de confrontatie met PSV in de KNVB-beker. De aftrap van het duel in de tweede ronde van het bekertoernooi is door de KNVB op 18.45 uur gezet.

De wedstrijd tussen de Doetinchemse titelkandidaat in de eerste divisie en Eindhovense topploeg in de eredivisie wordt op een lege Vijverberg gespeeld.



Vitesse waagt een dag later een poging om de achtste finales van de KNVB-beker te bereiken. Het duel van de Arnhemse eredivisieclub bij Willem II begint donderdag 17 december om 21.00 uur.

NEC

NEC komt in de tussenronde van de beker niet in actie, maar merkt wel de gevolgen van het ingelaste programma. Zo is de competitiewedstrijd van de Nijmegenaren bij FC Dordrecht opgeschoven. Het duel in de eerste divisie vindt nu niet vrijdag 11 december plaats maar zaterdag 12 december, om 14.00 uur.

De Graafschap trapt in diezelfde speelronde, de voorlaatste voor de winterstop, ook later af. De clash met Jong Ajax in Doetinchem begint vrijdag 11 december om 21.00 uur in plaats van om 20.00 uur.