De Graafschap wint gelijkwaardig duel op bezoek bij FC Den Bosch

Er werd al vroeg gescoord in stadion De Vliert in Den Bosch. Jasper van Heerum kopte na acht minuten binnen voor de Graafschap, Romano Postema scoorde vier minuten later uit een corner de 1-1. Verdediger Ted van de Pavert zette in de blessuretijd van de eerste helft de 1-2 op het scorebord voor de Superboeren.



In de tweede helft maakte Julian Lelieveld de 1-3 voor De Graafschap. Romano Postema maakte met zijn tweede van de middag de slotfase nog spannend voor de Bosschenaren. In de laatste twintig minuten probeerde Den Bosch nog wel om de gelijkmaker te maken, maar er werd niet meer gescoord.