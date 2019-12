De gulle lach als dekmantel voor topspion Sloetski

Als Leonid Sloetski op onorthodoxe wijze zijn vertrek heeft aangekondigd in de kleedkamer, kan Vitesse-aanvoerder Bryan Linssen wel janken. Tien minuten later noemt hij zijn Russische trainer ‘superlief’ en ‘goudeerlijk’. Of hij ook tactisch inzicht had, misschien een Lobanovski-achtige voetbalvisie had, we zullen het nooit weten.



In al die interviews ging het steeds over die kat in die boom van die lekkere buurvrouw en dat hij, Leonid, toen uit die boom pleurde. De olijke Rus zat zelfs bij Eva en bij Ivo, iets wat Erik ten Hag, wél een toptrainer, nog niet op zijn cv heeft staan.



Kat-boom-buurvrouw-valpartij, het werd een anekdote met een baard, in aanstekelijk Russisch-Engels verteld door een gezellige dikkerd, dat wel.