De hoge pieken en diepe dalen van Daley Blind: ‘Het was een krankzinnig seizoen’

Door Freek Jansen



Jeu de boules. Gewoonlijk vooral een geliefde bezigheid voor mensen op leeftijd, maar in de voorbije periode vond Daley Blind zichzelf geregeld terug met een jeu-de-boulesbal in zijn hand. Plotseling had hij dagen over en was hij meer thuis dan ooit. De Amsterdammer bracht veel tijd door met zijn gezin, met zijn zoontje Lowen, maar ging ook op zoek naar wat afleiding. ,,Zo kwamen we met wat vrienden opeens op jeu de boules uit. Dat was zeker wel leuk om te doen, maar het ging me niet heel goed af. Ik kan het maar beter bij voetballen houden’’, zegt de 69-voudig international.