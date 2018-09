De Jong: Barça is zó goed, we hadden het compacter moeten houden

Door drie doelpunten in het laatste kwartier, won de Spaanse landskampioen met 4-0. ,,Na de 2-0 gingen we iets meer vooruit spelen. Dat moet je misschien niet doen. Zij hebben zoveel kwaliteit om de ruimtes te vinden en doelpunten te maken. We hadden het compacter moeten houden'', zei de aanvoerder van PSV tegen Veronica.



PSV moest het initiatief aan Barcelona laten, maar kwam er in Camp Nou ook zelf regelmatig gevaarlijk uit. De Jong: ,,In de rust hadden we echt nog het geloof. In de 'omschakelmomenten' was Barcelona soms laks, kregen we ruimte en waren we enkele keren gevaarlijk. Tegen een ploeg als Barcelona moet je die kansen dan wel afmaken.''