De Jong (Cambuur) furieus: ‘Grootste schande uit Nederlandse sport’

Door Sander de Vries



Furieus stond Henk de Jong op het veld van Cambuur, waar een klein mediacircus was ontstaan, pal nadat de onheilstijding van de KNVB kwam. ,,Dit is de grootste schande uit de geschiedenis van de Nederlandse sport”, fulmineerde de trainer van Cambuur. ,,Dit doet ontzettend veel pijn. De KNVB vertelde hun besluiten even tussen neus en lippen door... Je zal hier maar verantwoordelijk voor zijn.”

Lees ook KNVB: ADO en RKC blijven in de eredivisie Lees meer

,,We zijn koploper vanaf half oktober”, vervolgde De Jong. ,,De stemming van de clubs was in ons voordeel (16 clubs stemden voor een promotie van Cambuur en De Graafschap, 9 tegen en 9 neutraal, red.). Van mij mogen ADO Den Haag en RKC Waalwijk best in de eredivisie blijven. Maar zet ons er dan bij. Dit is voor ons sportief en financieel een enorme klap.”

De Jong vermoedt dat het besluit van de KNVB al voor het overleg van vrijdagmiddag vaststond. ,,Ik spreek nu even vanuit mijn eigen emotie. Maar ik zou het hier niet bij laten zitten”, zegt de Friese trainer. ,,Dit kan gewoon niet. Ik zou dit overlaten aan de beste advocaten die er zijn.”

Juridische stappen

Cambuur gaat zich dan ook beraden op juridische stappen, zegt algemeen directeur Ard de Graaf. ,,Ik ben geen jurist. Maar als er maar 1 procent kans is, dan gaan we ervoor. Voor ons staat promotie naar de eredivisie gelijk aan voetballen in de Champions League voor Ajax.”

De Graaf wijst op drie factoren waardoor Cambuur in zijn ogen promotie verdient. ,,De UEFA geeft aan dat ze de Europese tickets toedichten op basis van de ranglijst. Alle reden om die lijn door te trekken naar de regels omtrent degradatie en promotie. Maar in plaats daarvan meet de KNVB met twee maten. Het probleem werd vervolgens bij de clubs neergelegd. Die voelden zich daar ongemakkelijk bij, maar uiteindelijk valt die stemming in ons voordeel uit. Hoe kun je in vredesnaam het resultaat van deze stemming uitleggen? Hoe kun je als KNVB nu zeggen dat je geen meerderheid hebt, wanneer 16 van de 34 clubs vóór stemmen en 9 tegen?”