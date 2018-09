De Jong: De beelden van vorige PSV-Ajax motiveerden ons enorm

Trainer Mark van Bommel had door voor het duel op discipline gehamerd, vertelde De Jong voor de camera van Fox Sports. ,,Hij zei dat het op details aan zou komen en dat we heel gedisciplineerd zouden moeten voetballen. Dat deden we en dan kunnen we dus tot zulke mooie dingen komen."

In de voorbereiding op het topduel bekeek de selectie van PSV de beelden van de vorige confrontatie met Ajax in Eindhoven. Die wedstrijd werd toen ook overtuigend door PSV gewonnen (3-0). ,,De hoogtepunten van dat potje hebben we voor de wedstrijd met z'n allen gezien. Dat was heerlijk en motiveerde ons enorm", zei De Jong. ,,Kijk, Ajax kan goed voetballen, dat lieten ze bij vlagen ook zien. Maar dankzij onze discipline én het feit dat we direct de kansen afmaakten, kwamen we in de wedstrijd."