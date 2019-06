De Jong en Blind na lang en mooi seizoen: ‘Nederland staat weer achter ons’

Frenkie de Jong was na afloop vooral complimenteus over Portugal, dat een goede finale speelde. ,,Zij hielden het goed compact en speelden sterk, maar ik denk wel dat ik veel meer had kunnen doen vanavond. Ik heb te weinig een man meer gecreëerd op het middenveld en had vaker een opening naar voren moeten vinden,” zei de 22-jarige middenvelder. ,,Of we vermoeid waren? Nee, dat denk ik niet. Die wedstrijd tegen Engeland van afgelopen donderdag mag geen excuus zijn, maar we waren natuurlijk ook niet helemaal okselfris. Het was een mooi seizoen, dus de tijd is gevlogen, maar het is wel lekker om nu even op vakantie te gaan. Ja, de boeken om Spaans te leren gaan wel mee in de koffer, haha.”