De Jong in de clinch met Kali: 'Die emotie hoort er soms bij'

De Jong haalde voor de camera van FOX Sports zijn schouders op over het incident. ,,In de wedstrijd ging het de hele tijd al zo, een beetje bakkeleien met iedereen. Die emotie hoort er soms bij. NAC knokte voor elke meter, het is niet altijd makkelijk om daar in zo'n wedstrijd vol in mee te gaan. Ze provoceren, doen alles. Uiteindelijk hebben we denk ik heel weinig weggegeven."

Schreeuw om penalty

Even later ontsnapte PSV aan een penalty, toen Nick Viergever hands maakte in de eigen zestien. Arbiter Dennis Higler schakelde de VAR in, maar legde de bal uiteindelijk niet op de stip. ,,Natuurlijk twijfel je altijd, maar voor dat soort momenten kun je geen handsbal geven", beoordeelde De Jong. ,,De bal komt per ongeluk tegen zijn hand aan en het was geen doelkans. Bang dat de drie punten in gevaar kwamen, was ik niet. Het was een zware pot, dan moet je blijven knokken. Van NAC-uit weet je dat het een moeilijke wedstrijd wordt, dan is het heerlijk als je drie punten pakt."