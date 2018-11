De Jong na pareltje: ‘Ga een kopietje maken voor thuis’

Ten Hag rekent op Van de Beek tegen AEK: ‘Denk dat het meevalt’

21:09 Trainer Erik ten Hag verwacht dat Donny van de Beek dinsdag gewoon in actie kan komen tijdens de uitwedstrijd tegen AEK Athene in de Champions League. De middenvelder moest zich zaterdag in de rust van het gewonnen duel met NAC Breda (0-3) geblesseerd laten vervangen. ,,Maar ik denk dat het wel meevalt”, zei Ten Hag. ,,Het was uit voorzorg, al moeten we altijd even afwachten.”