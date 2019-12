De Jong rekent zich ontslag Van Bommel persoonlijk aan: ‘Dit doet pijn’

De Jong en algemeen directeur Toon Gerbrands reageerde vanmiddag op het ontslag van Van Bommel. ,,Als directie hebben we samen met de staf en de spelersgroep de afgelopen weken dag en nacht gevochten om het tij te keren. Helaas is dat niet gelukt. We zijn uitstekend aan het seizoen begonnen met als resultaat een koppositie in onze Europa League-groep en de gedeelde koppositie in de Eredivisie. Daarna zijn we in een negatieve spiraal beland. Die kon niet doorbroken worden”, blikte De Jong terug op de afgelopen weken.

De technisch manager rekent het verlies zichzelf ook persoonlijk aan. ,,Zeer zelfs”, zei hij. ,,Als clubman doet dit pijn. Gezamenlijk hebben we de selectie samengesteld. Niet alle aankopen voldoen op dit moment aan de verwachtingen. Dat reken ik mezelf aan. Het is een nederlaag voor iedereen. Staf, spelers en directie. Het besluit is uiteindelijk genomen na een lange periode van overwegen.”

Volledig scherm Toon Gerbrands en John de Jong over het vertrek van Mark van Bommel. © ANP Sport

Gerbrands

Algemeen directeur Toon Gerbrands noemde het beëindigen van de samenwerking met Van Bommel één van de moeilijkste beslissingen die hij in zijn carrière heeft moeten nemen. ,,Het is ontzettend pijnlijk. We hebben heel lang geprobeerd om te steunen en te helpen. Iedereen heeft er alles aan gedaan om de resultaten om te keren en er was zeker geen sprake van een onwerkbare situatie tussen staf en spelers”, benadrukte Gebrands. ,,Maar de huidige cijfers passen niet bij PSV. Het belang van de club gaat boven ieder individu. Daarom vinden wij dat we deze beslissing moesten nemen.”



Voor Gerbrands was het geen optie te wachten tot de winterstop, die na komend weekeinde begint. ,,Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben geen toneelspeler. Als we nu al weten dat dezelfde conclusie volgende week zou plaatsvinden. Dan moet je mij niet hebben. Daar kan ik heel kort over zijn. Dan moet je een andere directeur nemen, dat kan ik niet.”