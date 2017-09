De Jong vindt fluitconcert van fans 'geweldig signaal'

,,Een geweldig signaal van de supporters’’, zei De Jong, die in de rust flink tekeer was gegaan. ,,Zij willen bloed, zweet en tranen zien. Maar in de eerste helft zagen ze een dramatisch De Graafschap.’’



Door de vaak nonchalante wijze van uitverdedigen en slordige passing maakte De Graafschap het zichzelf onnodig lastig. ,,We hadden geluk dat we niet achterkwamen’’, erkende de trainer. ,,Het was onherkenbaar wat we lieten zien. Aan de bal speelden we slapjes, maar ook de aansluiting was niet goed.’’