De Jong: We hebben laten zien dat we een team zijn

De Jong kende zijn klassiekers. Hij doelde daarmee op een relletje na het beroemde EK-duel in 1988 in Hamburg, toen Koeman na de zege van 2-1 in de halve finale tegen (West-)Duitsland met het shirt van Olaf Thon zijn billen afveegde. ,,Dat geeft wel aan dat dit een bijzondere wedstrijd is'', lachte De Jong.



De Jong keek met voldoening terug op de overwinning van 3-0. ,,De uitslag was top, we hebben top gespeeld. Het was alleen maar feest. Als ik naar mezelf kijk, kan het altijd beter. Ik was best wat nerveus vandaag, want de laatste keer dat ik had gespeeld was met Ajax tegen PSV, toch alweer een paar weken geleden. Maar het ging prima. We hebben met Oranje laten zien dat we een team zijn.''