De jongens met hun capuchons leven oprecht in de waan dat ze iets heel indrukwekkends aan het doen zijn

Gemankeerd PSV veegt Vitesse in half uur van de mat

EINDHOVEN - Vitesse heeft PSV in een leeg stadion geen strobreed in de weg gelegd. De Arnhemse formatie ging zaterdag met 2-0 kansloos onderuit. In een half uur had de Eindhovense club de zwakke en angstig achteruit hangende equipe van coach Thomas Letsch al van de mat geveegd. De Brabanders namen zo de koppositie in de eredivisie over van Ajax.

20 november