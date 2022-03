De kansen van AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse in de Conference League? Dit zeggen de bookmakers

Bazoer op de bank bij Vitesse tegen AS Roma; Grbic met Openda in de spits

ARNHEM - Thomas Letsch stut de verdediging van Vitesse voor de Europese wedstrijd tegen AS Roma. De Duitse coach geeft Dominik Oroz in de achtste finale van de Conference League in principe de voorkeur boven Riechedly Bazoer. In de spits vormt Adrian Grbic een koppel met Loïs Openda.

9 maart