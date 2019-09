De keuze is reuze in aanval van PSV

Romeny houdt altijd rekening met de kans die nog komt

8:38 DEN BOSCH - Een spits die drie keer scoort in twee wedstrijden kan niet anders dan tevreden zijn, maar Ole Romeny had de mondhoeken vrijdagavond naar beneden staan, toen de NEC’er de kleedkamer van de Nijmeegse eerstedivisionist verliet. ,,Het was niet best wat we hebben laten zien’’, wond de jonge aanvaller er geen doekjes om.