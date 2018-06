'De keuze voor Ajax was voor mij heel makkelijk'

Van Marwijk wil het op het WK nog niet over PSV hebben

26 juni Bert van Marwijk wil nog niet zeggen of hij komend jaar een rol krijgt bij PSV. ,,We zitten hier op een WK", zei hij na de nederlaag van Australië tegen Peru (0-2) op het WK voor de camera van de NOS. ,,Ik ga daar nu echt niets over zeggen. Ik heb ook nog helemaal niet met PSV gesproken."