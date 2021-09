‘De Kleine Blonde Dood’ speelde honderden eredivisieduels, maar heeft nu een stadionverbod

Robin Pröpper en Ricky van Wolfswin­kel slachten Vitesse: Airborne-wed­strijd demasqué

19 september ARNHEM - De Airborne-wedstrijd van 2021 is voor Vitesse uitgelopen op een fiasco. Onder leiding van Robin Pröpper en Ricky van Wolfswinkel slachtte FC Twente de Arnhemse club gistermiddag in GelreDome met 4-1. Na het Europese succes faalde de brigade van coach Thomas Letsch in de competitie opnieuw.