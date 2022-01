De KNVB Beker gaat door: alles wat je moet weten over vanavond

18.45 uur: FC Groningen - NEC

De bekerwoensdag wordt afgetrapt in Groningen. De eredivisionist kent geen makkelijk seizoen. De dertiende plaats is beneden peil en ook wordt er de laatste tijd maar moeilijk gewonnen. De laatste eredivisiewedstrijd die de ploeg van trainer Danny Buijs wist te winnen dateert alweer van eind november, toen FC Groningen Fortuna Sittard over de knie legde. Ook in de beker heeft de Groninger formatie het lastig: tegen eerstedivisionist Excelsior had de ploeg een verlenging nodig om met 4-2 als winnaar van het veld te stappen.

Volledig scherm Terry Lartey-Sanniez van NEC tijdens de bekerclash met Excelsior. © Broer van den Boom FC Groningen hoopt desalniettemin het tij te keren. Mocht het vanavond de kwartfinales bereiken, dan is dat voor de Groningers een ongekende bekerluxe: nadat Groningen in 2015 de beker won, kwam het alleen het jaar daarop nog in de achtste finale. In alle andere jaren was het eindstation telkens eerder. Tegenstander NEC heeft wat dat betreft alleen al het afgelopen seizoen beter gepresteerd: in de kwartfinales werd toen verloren van VVV. Het seizoen daarvoor, 2019-2020, werd NEC uitgeschakeld door Excelsior met exact dezelfde cijfers als waarmee Groningen de Rotterdammers dit jaar uit de beker knikkerden: 4-2 na verlenging.

Net als in de beker overtuigt NEC tot nu toe ook in de eredivisie. De promovendus staat op een zeer verdienstelijke negende plek. Ook met de vorm zit het goed. NEC speelde afgelopen weekend gelijk tegen Heracles, maar won zijn laatste drie wedstrijden voor de winterstop. Deze achtste finale wordt de derde uitwedstrijd voor NEC dit bekerseizoen. Mochten ze doorbekeren, dan wacht de Nijmegenaren eindelijk de eerste thuiswedstrijd.

20.00 uur: NAC - PEC Zwolle

NAC kent een wisselvallig seizoen. Een grijze negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie is daarvan het gevolg. De Bredanaars verliezen niet veel (alleen ADO was recentelijk te sterk), maar winnen ook moeilijk: slechts drie van de afgelopen negen wedstrijden pakten de Brabanders de volle buit. Op het middenveld is vermoedelijk weer een basisplaats weggelegd voor Thom Haye. De 26-jarige aanvaller is dit jaar op dreef in het bekertoernooi: hij staat al op drie treffers voor NAC.

Volledig scherm Thom Haye viert de 2-1 in de bekerwedstrijd tegen Utrecht die NAC uiteindelijk met 3-2 zou winnen. © ANP NAC, dat de reputatie van cupfighter heeft, kan Hayes doelpunten goed gebruiken. Knappe zeges op VVV en vooral Utrecht leidden tot deze achtstefinaleplaats. Op het seizoen 2019-2020 na, toen de halve finale werd gehaald, heeft NAC een slechte bekerreeks staan: in de afgelopen vijf seizoenen was de eerste ronde maar liefst driemaal het eindstation.



In de eerste ronde uitgeschakeld worden is PEC, vanavond de tegenstander, al een tijdlang niet meer overkomen. Na de Zwolse glorieseizoenen 2013-2014 (bekerwinnaar) en 2014-2015 (verliezend finalist) is de ploeg echter weer iets teruggezakt. Voor het eerst in vier jaar kunnen de Hanzestedelingen weer een plekje bij de laatste acht veroveren.

PEC zal dan wel iets meer bravoure aan de dag moeten leggen dan het in de eredivisie doet. De Zwollenaren staan troosteloos onderaan met slechts negen punten uit negentien wedstrijden. De KNVB-beker zou dus zomaar een lichtpuntje kunnen zijn in een verder voorlopig donker seizoen. PEC is echter de winterstop goed doorgekomen: de eerste wedstrijd na de winterstop werd Willem II met 2-0 verslagen. In Zwolle hopen ze dat die lijn doorgetrokken kan worden.

21.00 uur: FC Twente - AZ

FC Twente - AZ is een bekend bekeraffiche. Ook in de seizoenen 2014-2015 en 2017-2018 troffen de ploegen elkaar voor de beker. In het eerste geval won Twente de kwartfinale, maar een paar seizoenen later was het AZ dat naar de finale ging ten koste van de Enschedese opponent. Twente wil deze jaargang revanche nemen voor de blamage van afgelopen bekerseizoen: de uitschakeling tegen streekgenoot De Graafschap ligt immers uiterst gevoelig. Ook AZ heeft wat recht te zetten. Voor het eerst in zeven seizoenen haalden de Alkmaarders de kwartfinale vorig seizoen niet.

Volledig scherm Robin Pröpper legt aan namens Twente in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen AZ eerder dit seizoen. © Pro Shots / Ron Jonker De laatste wedstrijd van vandaag is op voorhand de meest veelbelovende. De nummers zes en vijf van de eredivisie hebben alle twee evenveel punten (35 stuks). Zeker van FC Twente is dat razend knap. De ploeg promoveerde in 2019 terug naar de eredivisie en is sindsdien een stabiele factor gebleken. Onder leiding van trainer Ron Jans worden aansprekende resultaten gehaald, zoals de bekeroverwinning op Feyenoord in de tweede ronde. Dit seizoen won Twente in Enschede al met 3-1 van AZ.

FC Twente heeft met Ricky van Wolfswinkel weer een echte goalgetter in huis. De spits die onder meer bij Sporting Portugal speelde brengt een bak ervaring in een verder jonge selectie: met zijn bijna 33 jaar is hij een krappe negen jaar ouder dan de gemiddelde leeftijd. AZ heeft met Jesper Karlsson ook een uitstekend presterende topscorer in huis. De Zweed heeft er al acht in liggen in de eredivisie, eentje minder dan Van Wolfswinkel. Ook in de beker kon Karlsson al twee keer juichen waar Van Wolfswinkel nog op zijn eerste treffer wacht. Beide spelers zullen dan ook vanavond proberen hun doelpuntje mee te pikken.

