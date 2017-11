De lastige situatie van de 'Bosz-bannelingen'

Door Daniël Dwarswaard

Bijna twee jaar geleden maakte Riechedly Bazoer (21, VfL Wolfsburg) tegen Wales zijn debuut in het Nederlands elftal. Vanavond zit hij bij de selectie van Jong Oranje voor het duel tegen Jong Andorra. Jairo Riedewald (21, Crystal Palace) dan? Hij stond ook al eens in het grote Oranje, maar werd voor de jeugdinterland van vanavond niet geselecteerd door bondscoach Art Langeler. Bij hun clubs zitten Bazoer en Riedewald op de bank.

Cor Pot, die van 2009 tot 2013 coach was van Jong Oranje, is uitgesproken. ,,Die cultuur van: 'ik speel niet dus ik moet weg', dat stoort mij echt. Juist van zo'n zware periode bij een club leer je. Weerstand kweken. Omgaan met een situatie die je niet gewend bent. Hup, daar word je sterk van. Probeer je maar terug te knokken. Als je daarin slaagt, kom je uiteindelijk heel anders binnen bij een buitenlandse club.''

Ze hebben natuurlijk hun eigen verhaal. Zoals iedere jonge speler die vroeg de eredivisie verlaat voor de stap naar een topcompetitie, zijn eigen verhaal heeft. De één zegt: was geduldig geweest en lekker bij Ajax gebleven. Maar de spelers voelden zelf stuk voor stuk: er is binnen Ajax geen vertrouwen meer in mij. Ik móet hier weg.

Volledig scherm Riechedly Bazoer jongleert met de bal als wisselspeler van VfL Wolfsburg. © Photo News

Motor

Terwijl hun toekomst in Amsterdam zo rooskleurig leek. Zoals dat wel vaker met grote talenten gaat, werden zij vergeleken met de grootste spelers van ons vaderlandse voetbal. De Spaanse sportkrant Mundo Deportivo noemde Bazoer twee jaar terug nog El nuevo Rijkaard, de nieuwe Rijkaard dus. Los daarvan: alle kenners waren het er wel over eens dat Bazoer de nieuwe motor op het Oranje-middenveld zou worden.

In algemene zin zegt Art Langeler, nu de coach van Jong Oranje: ,,We hebben het over jongens die net de twintig gepasseerd zijn, hè. Ze hebben allemaal al een enorm stijgende lijn gehad in hun carrière, op jonge leeftijd. Dan is het ook logisch dat er zwaardere tijden zijn. In de Bundesliga en de Premier League wordt stabiliteit gevraagd. Voor mid-twintigers is het al heel lastig om het goed te doen in de Europese topcompetities. Laat staan voor die jonge gasten. Voor alle spelers tussen pakweg 18 en 22 jaar die uit Nederland vertrekken, is de kans heel reëel dat die stijgende lijn een keer ophoudt.''

Volledig scherm Jairo Riedewald bij zijn onfortuinlijke Premier League-debuut voor Crystal Palace tegen Huddersfield Town (0-3). © Action Images via Reuters

Ongeduld

Maar de vraag blijft: wanneer maak je de juiste stap als talent? Langeler: ,,Ik snap de onrust en het ongeduld wel. Maar een speler moet altijd de belangen afwegen. Dan gaat het aan de ene kant natuurlijk om geld en de status van een club. Aan de andere kant is er het persoonlijke plan. Oftewel: welke rol kan ik spelen. Maar er is simpelweg ook een portie pech of geluk.''

Tastbaar voorbeeld: Riedewald werd door Frank de Boer naar Crystal Palace gehaald, een trainer die het volledig in hem ziet zitten. Maar een paar weken later is diezelfde trainer alweer ontslagen. Of neem Davy Klaassen. Iedereen was het er wel over eens dat hij, als één van de beste spelers van de eredivisie, precies op het juiste moment in zijn carrière naar Everton vertrok. Maar ook Klaassen worstelt opzichtig.

Over de jongste lichting, onder hen dus ook de voorbeelden van Ajax, is Cor Pot glashelder. ,,Kijk, clubs kopen en kopen maar door. Als één van de twintig aankopen slaagt, heeft die club de investeringen er al uit. En als je niet die ene bent, heb je pech. Juist dáár moeten spelers en hun begeleiders eens over nadenken.''