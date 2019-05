De Ligt en Ziyech blinken uit in kampioensduel Ajax

RapportcijfersVeel spitsen hadden een mooie middag in de voorlaatste speelronde van het seizoen. Peniel Mlapa (VVV-Venlo) en Adrian Dalmau (Heracles Almelo) scoorden een hattrick kregen een acht. Dat cijfer was ook weggelegd voor de Ajacieden Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt, die het kampioenschap al vierden.

Willem II-reservekeeper Michael Woud had een heel wat mindere middag. Hij kreeg een 3,5 voor zijn weifelende optreden tegen FC Emmen. Feyenoord-linksbuiten Sam Larsson kreeg maar een half puntje hoger na de nederlaag tegen ADO Den Haag bij het afscheid van Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst in de Kuip.

Ajax – FC Utrecht 4-1

Ajax: Onana 6,5; Veltman 6,5, De Ligt 8, Blind 7, Tagliafico 7; Mazraoui 7 (72. Schöne -), Van de Beek 7, De Jong 7; Ziyech 8 ( 85. Sinkgraven-), Huntelaar 7 (90. Traoré -), Tadic 7

FC Utrecht: Jensen 6,5; Klaiber 6, Letschert 6 (58. Bergström 6, Janssen 6, Gavory 5,5; Strieder 5,5, Bazoer 6 (66. Görtler -), Gustafson 5,5, Van de Streek 5; Kerk 5,5, Boussaid 6 (46. Venema 5)

Scheidsrechter: Van Boekel 7

Man of the match: Hakim Ziyech leverde weer eens een puike wedstrijd af in wat weleens zijn laatste thuisduel bij Ajax zou kunnen zijn. Hij was de grote aanjager op het veld, die de spelers van FC Utrecht geen seconde rust gunde aan de bal.

AZ – PSV 1-0

AZ: Bizot 6.5 Svensson 6.5 Vlaar 6.5 Koopmeiners 6 Ouwejan 6 (80. Wijndal -); Midtsjo 7 (79. Wuytens -), Maher 7 Til 7 Gudmundsson 6 (75. Boadu -), Seuntjens 6.5 Stengs 6.5

PSV: Zoet 6 Dumfries 6.5 Schwaab 5 Viergever 5 Angelino 6 Rosario 4,5 (80. Aboukhal -), De Jong 5,5 Sadilek 5 (Guti 5.5) Bergwijn 5.5 Malen 5.5 Gakpo 5 (80. Ihattaren -)

Scheidsrechter: Makkelie 7

Man of the match: Aanvoerder Guus Til maakte de enige treffer van de wedstrijd en bevestigde daarmee zijn opgeschroefde doelpuntenhonger in de tweede seizoenshelft.

FC Groningen – Fortuna Sittard 3-0

FC Groningen: Padt 6, Zeefuik 6, Te Wierik 6, Memisevic 6,5, Handwerker 7, Doan 7, Vd Looi 6, Reis 6, Mahi 6.5 (75. El Hankouri), Sierhuis 6, Gladon 6,5 (80. Hrustic)

Fortuna Sittard: Koselev 6, Mac-Intosch 6, Ninaj 5,5, Heerings 5, Pinto 6, Smeets 6, Rodriguez 5,5, Diemers 5 (76. Zeka -), El Messaoudi 5 (57. Balic 5), Stokkers 5, Novakovich 5 (64. Semedo)

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: Met een schitterende treffer kleurde Ritsu Doan het duel op en gaf hij zijn club Groningen weer hoop op de play-offs voor Europees voetbal.

Feyenoord – ADO Den Haag 0-2

Feyenoord: Vermeer 6; St. Juste 5, Botteghin 5, Van Beek 5, Malacia 4,5; Clasie 5 (65. Jorgensen -), Toornstra 5,5, Vilhena 6; Berghuis 5, Van Persie 6 (90. Vente -), Larsson 4 (72. Kökcü -)

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Malone 7, Beugelsdijk 6,5, Kanon 6, Meijers 6; Goossens - (28. Necid 6), El Khayati 7, Bakker 6,5; Becker 7,5 Immers 6,5, Falkenburg 7 (88. Goppel -)

Scheidsrechter: Mulder 6

Man of the match: Niet Robin van Persie maar Sheraldo Becker stal de show in de Kuip tijdens de wedstrijd.

Heracles Almelo – Excelsior 4-5

Heracles Almelo: Blaswich 5; Breukers 5,5 , Rossmann 5 (74. Van Hintum), Van den Buijs 5,5, Czyborra 6; Merkel 6, Osman 6, Drost 5,5 (46. Duarte 7); Kuwas 6,5, Dalmau 8, Peterson 5

Excelsior: Damen 5,5; Horemans 5, Mattheij 6,5, Oude Kotte 4,5, Matthys 5; Fortes 6, Schouten 6, Koolwijk 6 (69. Edwards), Van der Meer 5 (56. Bruins 6,5); El Hamdaoui 5,5 (85. Eckert), Ómarsson 7,5

Scheidsrechter: Gözübüyük 7

Man of the match: Adrian Dalmau bevestigde met een hattrick zijn status als clubtopscorer van Heracles. Dat was niet genoeg voor de overwinning

PEC Zwolle – VVV-Venlo 2-4

PEC Zwolle: Boer 7; Hamer 5, Van den Berg 5, Lachman 4,5 (75. Bouy -), Paal 6; Nakayama 5,5, Clement 5 (68. Elbers -), Namli 6,5; Van Crooij 4,5, Thy 6, Van Duinen 5

VVV-Venlo: Unnerstall 6; Rutten 6 (53. Dekker 6), Röseler 6, Kum 6 (83. Van Bruggen -), Janssen 6,5; Post 6,5, Susic 7, Van Ooijen 6,5; Joosten 6, Mlapa 8, Grot 7.

Scheidsrechter: Van der Eijk 7

Man of the match: Peniel Mlapa scoorde zijn eerste hattrick in zijn eredivisieloopbaan. Hij bracht zijn seizoentotaal daarmee op vijftien goals.

sc Heerenveen – NAC Breda 2-1

sc Heerenveen: Hahn 6, Schmidt 5,5, Høegh 6, Pierie 6, Woudenberg 6, Rienstra 5,5 (70. Thorsby -), Kobayashi 5 (88. Kongolo -), Van Amersfoort 5,5, Van Bergen 6, Lammers 5,5, Vlap 6 (75. Mihajlovic -)

NAC Breda: Van Leer 5; Karami 5, Koch 5, Palmer-Brown 5, Leigh 5 ; Kali 5 (75. Ilic -), Damen 5 (75. Van Hooijdonk -) , Korte 5 (60. Te Vrede 6) , Lundqvist 5 , El Allouchi 5; Rosheuvel 5

Scheidsrechter: Higler 6

Man of the match: Mitchell van Bergen werd uiteindelijk de matchwinnaar door zijn winnende goal in de laatste minuut.

Vitesse – De Graafschap 6-1

Vitesse: Vitesse: Pasveer 6; Karavaev 7, Doekhi 6, Clarke-Salter 6,5, Clark 6,5; Ødegaard 7,5 (76. Musonda -), Serero 6,5, Foor 6 (82. Musaba- ), Linssen 6; Buitink 7,5, Matavz 6 (76. Darfalou -)

De Graafschap: Bertrams 6; Owusu 5, Straalman 4,5, L. Nieuwpoort 4,5, Tutuarima 5; Matusiwa 5, Vet 6 (46. El Jebli 6), Serrarens 5; Narsingh 4,5 (85. Klaasen -), Benschop 5 (65. Bakker -), Burgzorg 5.

Scheidsrechter: Nijhuis 7

Man of the match: Thomas Buitink bleek maar weer een neusje voor de goal te hebben met zijn zesde en zevende doelpunt van het seizoen tijdens de monsterzege op De Graafschap.

Willem II – FC Emmen 2-3

Willem II: Woud 3,5; Heerkens 6, Meissner 6, Peters 6, Palacios 6,5; Tapia 6, Crowley 6, Llonch 6,5; Dankerlui 5 (69. Vrousai 6), Isak 6, Pavlidis 7

FC Emmen: Scherpen 5,5 Bijl 6,5, Kuipers 6, Bakker 6,5, Cavlan 7; Chacon 6 (80. Veendorp -), De Leeuw 6,5, Ben Moussa 6,5; Slagveer 6,5 (90. De Vos -), Arias 6, Bannink 5,5 (69. Braken 6)