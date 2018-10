De Ligt houdt ook Lukaku van scoren af

Wie dacht dat De Ligt zich niet verder meer zou ontwikkelen als hij nog een seizoen bij Ajax zou blijven, die heeft het fout gehad. Twee weken geleden stond hij nog oog in oog met Lewandowski in de Allianz Arena van Bayern München. Hij gunde de Pool geen enkele kans. Lukaku wist één keer te ontsnappen aan de aandacht van De Ligt, maar de spits van Manchester United kopte over.



Het liefst was De Ligt de hele wedstrijd tegen de Belgen op het veld blijven staan. Maar bondscoach Ronald Koeman besliste anders en wisselde hem in de rust. ,,Misschien heeft hij toch geluisterd naar mijn trainer", verwees hij naar Erik ten Hag. ,,Het heeft wellicht toch zin gehad dat hij gehamerd heeft op het drukke programma van Ajax. Er komen ook heel belangrijke duels aan", doelde hij op de komende ontmoetingen met sc Heerenveen, Benfica, Feyenoord. ,,Maar ik voel me goed. Ik had er niet uit gehoeven."