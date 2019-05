De Ligt lacht na bekerzege: ‘Dat is één’

De Ligt zag hoe Willem II het zijn Ajax in de beginfase van de finale lastig maakte. ,,Compliment voor Willem II, dat ons goed opjaagde.”, kijkt de verdediger terug bij Fox Sports. Dankzij twee snelle goals voor rust had Ajax bij rust toch een comfortabele 2-0 voorsprong te pakken. ,,Maar de 1-0 was wel het omslagpunt in de wedstrijd”, aldus de Ligt.



Voor Ajax volgt een klein feestje na de bekerfinale, want woensdag wacht alweer Tottenham Hotspur in de return van de halve finale van de Champions League. ,,Ik denk dat dit heel fijn is, het geeft extra motivatie voor woensdag”, denkt De Ligt. ,,Zo kunnen we er lekker naartoe werken. We houden ook weer de 'nul’, dat is goed voor de verdediging.”