De Ligt meldt zich na kort nachtje bij Oranje: ‘Ik leer van de fouten die ik maak’

Juventus won wel (1-2) en nam de eerste plaats van Inter over. De Ligt had genoten van de wedstrijd. ,,Het was een slachtveld, een wedstrijd met een hoge intensiteit. De belangen waren heel groot. Het was fysiek wel zwaar", sprak de verdediger, die na een paar maanden Italië wel gewend is om met kritiek om te gaan. ,,Je balanceert op een dun koordje of je het goed of fout doet. Dat is helaas het leven van een verdediger. Dit soort wedstrijden tegen Inter zijn geweldige krachtmetingen, die maak ik niet wekelijks mee. Ik probeer te leren van de fouten die ik maak.”