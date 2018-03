De Ligt over aanvoerdersband: Hartstikke trots

,,Al vind ik het ook heel vervelend voor Joël Veltman", zei De Ligt over zijn ploeggenoot die op de bank is beland. ,,Topsport is hard helaas. Maar dit is voor hem en ook voor ons niet leuk. Ik heb ook niet heel andere dingen gedaan als aanvoerder. Ik probeerde het net zo te doen als Davy Klaassen vorig jaar en Veltman dit seizoen."



Eerst fanatiek supporter van Ajax, toen jeugdspeler en een vaste kracht in de hoofdmacht en nu op zijn achttiende al aanvoerder. ,,Ik hoorde zoiets over jongste aanvoerder ooit", zei hij. ,,Dat is mooi, maar die statistieken zeggen niet alles hoor. Ik probeer gewoon mijn best te doen. Ik weet ook nog niet of ik de rest van het seizoen aanvoerder blijf."



Trainer Ten Hag liet doorschemeren dat De Ligt voorlopig met de aanvoerdersband om zijn bovenarm blijft voetballen. ,,Leeftijd zegt me niet zo veel. Hij is nu al een echte leider. Matthijs de Ligt zet onze verdediging neer. We willen naar een cultuur van winnen. Daar wordt hij heel belangrijk in."