De Ligt reageert na ophef: ‘Ik neem coronavaccinatie zo snel mogelijk’

De spelers van Oranje kregen deze week de kans om zich te laten vaccineren. De Ligt heeft ervoor gekozen om geen prik te nemen. ,,Ik heb geen vaccinatie genomen, want het is niet verplicht. Ik vind ook dat je baas moet zijn over je eigen lichaam. Zo lang het niet verplicht is, moet je zelf de keuze kunnen maken om het wel of niet te doen. Die keuze heb ik gemaakt", sprak De Ligt. ,,Een risico is er altijd op besmetting. Ook met een vaccin kan het. Je moet met zo min mogelijk mensen in contact komen buiten het Nederlands elftal om.”