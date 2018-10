De Ligt: Tweede helft was slecht van ons

Poll | Werd de 1-0 van Ajax terecht goedge­keurd?

17:17 Bij de 1-0 van Ajax in de Klassieker blunderde Feyenoord-doelman Justin Bijlow opzichtig door de bal door zijn benen te laten rollen. De keeper herstelde zich en pakte vlak voor de lijn de bal, maar ging uiteindelijk met bal en al over de doellijn. Veel discussie is er nu rond Kasper Dolberg. De Ajacied zou met een tikje tegen Bijlow er voor gezorgd hebben dat de bal over de lijn ging. Had de 1-0 afgekeurd moeten worden of was dit geen overtreding van de Deense spits?