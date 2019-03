De Ligt wil meer na zege op Real: ‘We zijn nog niet klaar’

Ondanks de 1-2 nederlaag in Amsterdam was De Ligt vol vertrouwen voor de return. ,,Thuis hebben we ook gezien dat we iets kunnen. Het enige dat toen ontbrak was het scoren. Vandaag gaan de eerste twee kansen erin. Of we op ons best waren? Ik denk het wel, anders win je niet van Real Madrid.’’

Dat Sergio Ramos er wegens een schorsing niet bij was, was een voordeel voor Ajax. Maar van doorslaggevend belang was het niet volgens De Ligt. ,,Met Ramos erbij kregen we ook kansen. Maar hij is wel hun aanvoerder die het team bij elkaar kan houden. We wisten dat het lastig zou worden, maar ook dat er kansen lagen. Real zit in een mindere fase, dan weet je dat eroverheen kunt denderen.’’



Of Ajax nu de Champions League ook zou kunnen winnen? ,,We hebben het Bayern moeilijk gemaakt en Real Madrid uitgeschakeld’’, sprak De Ligt met een grote grijns. ,,We zullen zien. We zijn zeker nog niet klaar.’’