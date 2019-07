Matthijs de Ligt wordt de zevende Nederlander bij Juventus. Van zijn zes voorganger was Edgar Davids verreweg de meest succesvolle in Turijn.

Leandro Fernandes

De Ligt is niet de enige Nederlander bij Juventus. De eveneens pas 19-jarige Leandro Fernandes ging hem reeds voor. De middenvelder uit Nijmegen speelde in de jeugd bij NEC en PSV en maakte een jaar geleden de overstap van de Eindhovense beloftes naar de Italiaanse topclub. Bij Juventus speelt hij voor de Onder-23 dat uitkomt in de Serie C.

Leandro Fernandes in actie tegen Bayern tijdens de International Champions Cup.

Eljero Elia

Maakte in 2001 de overstap van HSV naar Juventus, dat zo’n tien miljoen euro voor de aanvaller over had. Elia werd met de grootmacht uit Turijn kampioen van Italië, maar een aandeel in die titel had hij nauwelijks. Hij kwam niet verder dan vier competitiewedstrijden en drie bekerduels. Elia zat bij Juventus vooral op de tribune en keerde na één seizoen terug naar de Bundesliga, waar hij ging spelen voor HSV’s rivaal Werder Bremen.

Aljero Elia in actie tegen Notts County bij de opening van het nieuwe Juventus-stadion in 2011.

Edwin van der Sar

De algemeen directeur van Ajax stond tussen 1999 en 2001 onder de lat bij Juventus, dat hem transfervrij overnam van Ajax. Hij werd de eerste buitenlandse doelman van de club. Van der Sar was twee jaar eerste keus, maar een groot succes werd zijn avontuur in de Serie A niet. Behalve de Intertoto Cup won hij met Juve geen prijzen. Nadat de Oude Dame in 2001 Gianluigi Buffon overnam van Parma, vertrok Van der Sar naar Fulham.

Edwin Van der Sar als keeper van Juve.

Edgar Davids

De meest succesvolle Nederlander bij Juventus. Davids speelde al anderhalf jaar in de Serie A bij AC Milan voor hij begin 1998 door naar Turijn verkaste. De club had destijds acht miljoen euro over voor de ex-Ajacied. Bij Juventus was hij op het middenveld een grote meneer. In zeven seizoenen speelde hij in totaal maar liefst 235 wedstrijden voor de Oude Dame, waaronder de finale van de Champions League die hij in 1998 in Amsterdam met 1-0 verloor van het Real Madrid van Clarence Seedorf. Veroverde met Juve drie landstitels en twee Italiaanse Supercups. Werd in 2001 geschorst nadat hij was betrapt op het gebruik van nandrolon.

Davids en Seedorf in de Champions League-finale van 1998.

Ouasim Bouy

Stond tussen 2012 en 2017 liefst vijf jaar onder contract bij Juventus, dat de bij Ajax opgeleide middenvelder in die periode uitleende aan Brescia, HSV, Panathinaikos, PEC Zwolle (2x) en Palermo. Daarna werd hij overgenomen door Leeds United, dat hem verhuurde aan het Spaanse Cultural Leonesa en opnieuw PEC Zwolle (vorig seizoen). Voor Juventus speelde de Amsterdammer slechts één duel. In 2013 mocht hij invallen in een bekerwedstrijd teehn Avellino.

Ouasim Bouy als speler van Palermo.

Sergio de Windt

Verruilde de jeugd van Ajax in 2000 voor Juventus. De toen 17-jarige verdediger tekende in Turijn een miljoenencontract voor vijf jaar. De Windt speelde voor de beloftes van Juve en trainde geregeld mee met het eerste met spelers als Zinedine Zidane, David Trézeguet en Alessandro del Piero. Een doorbraak bleef uit. Zonder een minuut in de hoofdmacht te hebben gespeeld vertrok De Windt na twee jaar alweer. Speelde daarna bij de amateurs.