De meesterwerkjes van ‘professor’ Ten Hag: ‘Ongekend wat hij met Ajax laat zien’

De afgeschre­ven buitenland­se spelers doen het bij PSV

PSV had gisteren tegen Vitesse een primeur in de clubhistorie. Voor het eerst stonden er tien buitenlanders aan de aftrap. Het gros daarvan was al afgeschreven of verguisd in Eindhoven, maar ze gingen als de brandweer onder een trainer, Roger Schmidt, die niet snel mensen afschrijft.

21 november