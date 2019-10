De mooiste foto’s van Pim Ras van de Klassieker

Stoppen als Feyenoord-coach? Stam gaat eens goed nadenken

19:43 Jaap Stam gaat na de oorwassing bij Ajax ‘goed nadenken’ over zijn toekomst. Na de 4-0 nederlaag bij Ajax antwoordde de Feyenoord-trainer tijdens de persconferentie op de vraag of er een moment kan komen dat hij stopt: ,,Dat soort momenten kunnen gaan komen. Daar moet ik eens goed over nadenken.’’