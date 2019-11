De Mos: Dit is de laatste wedstrijd van deze scheids op dit niveau

Wat had de Italiaanse scheidsrechter volgens De Mos dan wél moeten doen? ,,Alleen Blind eraf sturen en het spel stilleggen. Ajax is echt genaaid, net als in de thuiswedstrijd tegen Chelsea. Wat ik ook niet begrijp: dan heb je een VAR, maar dan grijpt hij niet in? Voor hem is het ook einde verhaal op dit niveau.”



Honderden, zo niet duizenden wedstrijden zag De Mos al in zijn carrière. ,,Maar deze komt wel in mijn top drie te staan. Dit is zo’n zeldzame wedstrijd. Deze komt in het rijtje van de Europese finale van KV Mechelen tegen Ajax (1-0, red.), of het duel tussen Duitsland en Frankrijk in ‘82. Dat werd 3-3, de beruchte wedstrijd van Schumacher en Battiston.”