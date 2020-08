De Mos: ‘Laat Mauro Júnior en Zoet maar staan bij PSV’

Technisch manager John de Jong is bij PSV de komende weken aan zet en wil nog een aantal versterkingen binnenhalen. In Eindhoven wordt reikhalzend uitgekeken naar nieuw bloed, omdat op de transfermarkt behoudens de terugkeer van een aantal huurlingen nog vrijwel niets is gebeurd. ,,Laat Jeroen Zoet maar staan”, zegt Aad de Mos als de transferplannen van PSV ter sprake komen. ,,Ik heb goed op hem gelet en het komt op mij over dat hij weer zijn normale niveau aanraakt. En met Mauro Júnior in deze vorm heeft een linksback helemaal niet zoveel prioriteit, zou ik zeggen. PSV heeft vooral een paar spelers voor de as nodig. Directe versterkingen, meteen inzetbaar dus.”